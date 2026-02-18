حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من تزايد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا والساحل وحوض بحيرة تشاد، مشيراً في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن إلى تعزيز الجماعة سيطرتها الميدانية وتكثيف هجماتها بالاعتماد على تقنيات حديثة.

وأوضح التقرير أن وسط الساحل، ولا سيما المناطق الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، لا يزال يشكّل بؤرة رئيسية لنشاط التنظيم، مشيراً إلى أن التهديد بات “متعدد الأقطاب” نتيجة تعزيز القدرات العملياتية والتكنولوجية للفروع المحلية.

وأشار إلى تمدد “ولاية غرب أفريقيا” التابعة لتنظيم الدولة في حوض بحيرة تشاد، خاصة في نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد، حيث عززت مواقعها في ولاية “بورنو” النيجيرية، وكثفت غاراتها على التجمعات السكانية المعزولة في أقاليم “أقصى الشمال” و”البحيرة”.

كما ذكر التقرير اندلاع اشتباكات بين تنظيم الدولة وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” في مالي والنيجر أواخر عام 2025، في سياق التنافس بين الجماعتين لبسط النفوذ الميداني، خاصة في مناطق “تيلابيري” و”طاهوا” و”ميناكا” و”تيسيت”.