الأربعاء, 18 فبراير
الرئاسة الموريتانية تعلن أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان

أحمدُ ولد الحسن

 

أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن توقيت الدوام الرسمي في الدوائر العمومية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في البيان أن أوقات العمل ستكون على النحو التالي:

· من يوم الاثنين إلى الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الخامسة مساءً (17:00).
· يوم الجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الثانية عشرة ظهرًا (12:00).

وأوضح البيان أن هذا التوقيت لا يشمل عددًا من القطاعات الحيوية التي تستمر في أداء مهامها وفق طبيعة عملها الخاصة، ويتعلق الأمر بـ:

· القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن.
· المستشفيات والمراكز الصحية.
· المؤسسات التعليمية.
· الإذاعة والتلفزيون ووسائل الاتصال الإداري والبريد والمواصلات.

 

