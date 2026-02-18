أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن توقيت الدوام الرسمي في الدوائر العمومية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في البيان أن أوقات العمل ستكون على النحو التالي:

· من يوم الاثنين إلى الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الخامسة مساءً (17:00).

· يوم الجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الثانية عشرة ظهرًا (12:00).

وأوضح البيان أن هذا التوقيت لا يشمل عددًا من القطاعات الحيوية التي تستمر في أداء مهامها وفق طبيعة عملها الخاصة، ويتعلق الأمر بـ:

· القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن.

· المستشفيات والمراكز الصحية.

· المؤسسات التعليمية.

· الإذاعة والتلفزيون ووسائل الاتصال الإداري والبريد والمواصلات.