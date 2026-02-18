أجرى مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية وذلك على النحو التالي:
وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف
ديوان الوزير
‐ المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مودي واسا، مهندس
الادارة المركزية
المديرية العامة للتكوين التقني والمهني
‐ المدير العام: محمد الأمين ولد السيد، مدير المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني سابقا
المؤسسات العمومية
الوكالة الوطنية للتكوين المهني
‐ المدير العام: محفوظ ولد إبراهيم، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا
‐ المدير العام المساعد: محفوظ عبد الرحمن احبيب، المدير العام للتكوين التقني والمهني سابقا
الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية
‐ المدير العام: عبد الدايم ولد النونّ، المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سابقا
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
ديوان الوزير
مكلفون بمهام:
‐ ديالو آمادو نياندى، المدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية كيدي ماغا سابقا؛
‐ السالمة البشير باكاري، حاصلة على ماستر 2 في علم الاجتماع إطار بنفس الوزارة سابقا،
المفتشية العامة
– مفتش عيسى بوحمادي، المدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية تكانت سابقا؛
الادارة المركزية
المديرية المكلفة بالمؤسسات
– المدير: محمد ولد علي، مفتش بنفس الوزارة سابقا خلفا لمديرها السابق الذي استفاد من حقه في التقاعد.
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
– مفتش عام للمالية: احمد جدو ولد سيدي، حاصل على شهادة دراسات عليا في الاقتصاد، إطار في وزارة التجهيز والنقل سابقا
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة محمد لمين الشيخ أحمد، أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتعليم خلفا للسيد محمد الامين حلس الذي تفرغ للتدريس
المؤسسات العمومية
المعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات
– المدير: سعد بوه الشيخ المهدي المدير المساعد للمعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات. خلفا للسيد سيد محمد عبد الدايم الذي تفرغ للتدريس
المركز الوطني للخدمات الجامعية
– المدير المساعد: المهندس المصطفى الشيخ مهدي مياره خلفا للسيد المامي ديوب الذي استفاد من حقه في التقاعد.
وزارة التنمية الحيوانية
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: جمال كبود
لجنة ابرام الصفقات العمومية التابعة لوزارة الثروة الحيوانية
– الرئيس: الشيخ بن معالي معين
المركزية للتموين بالمدخلات الحيوانية
– المدير: د. كامارا كودور.
وزارة التجهيز والنقل
ديوان الوزير
المفتشية الداخلية
– مفتش: سيدينا الحسن بودكه، رئيس مصلحة في المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” سابقا
الإدارة المركزية
مديرية الدراسات والبنى التحتية
– المدير: محمد زروق، مهندس في نفس الوزارة سابقا.