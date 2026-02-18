أجرى مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية وذلك على النحو التالي:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

ديوان الوزير

‐ المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مودي واسا، مهندس

الادارة المركزية

المديرية العامة للتكوين التقني والمهني

‐ المدير العام: محمد الأمين ولد السيد، مدير المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني سابقا

المؤسسات العمومية

الوكالة الوطنية للتكوين المهني

‐ المدير العام: محفوظ ولد إبراهيم، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا

‐ المدير العام المساعد: محفوظ عبد الرحمن احبيب، المدير العام للتكوين التقني والمهني سابقا

الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية

‐ المدير العام: عبد الدايم ولد النونّ، المستشار المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سابقا

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

‐ ديالو آمادو نياندى، المدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية كيدي ماغا سابقا؛

‐ ⁠السالمة البشير باكاري، حاصلة على ماستر 2 في علم الاجتماع إطار بنفس الوزارة سابقا،

المفتشية العامة

– مفتش عيسى بوحمادي، المدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بولاية تكانت سابقا؛

الادارة المركزية

المديرية المكلفة بالمؤسسات

– المدير: محمد ولد علي، مفتش بنفس الوزارة سابقا خلفا لمديرها السابق الذي استفاد من حقه في التقاعد.

وزارة المالية

ديوان الوزير

المفتشية العامة للمالية

– مفتش عام للمالية: احمد جدو ولد سيدي، حاصل على شهادة دراسات عليا في الاقتصاد، إطار في وزارة التجهيز والنقل سابقا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة‏ محمد لمين الشيخ أحمد، أستاذ جامعي‏ بالمدرسة العليا‏ للتعليم‏ خلفا للسيد محمد الامين حلس الذي‏ تفرغ للتدريس

المؤسسات العمومية

المعهد العالي‏ للمحاسبة وادارة‏ المؤسسات‏

– المدير: سعد بوه الشيخ المهدي‏ المدير المساعد‏ للمعهد العالي‏ للمحاسبة وادارة‏ المؤسسات. خلفا للسيد سيد محمد عبد الدايم الذي‏ تفرغ للتدريس

المركز الوطني‏ للخدمات الجامعية

– ⁠⁠المدير المساعد‏: المهندس المصطفى‏ الشيخ مهدي مياره‏ خلفا للسيد المامي ديوب الذي استفاد‏ من حقه في التقاعد.‏

وزارة التنمية الحيوانية

ديوان الوزير

– مكلف بمهمة: جمال كبود

لجنة ابرام الصفقات العمومية التابعة لوزارة الثروة الحيوانية

– الرئيس: الشيخ بن معالي معين

المركزية للتموين بالمدخلات الحيوانية

– المدير: د. كامارا كودور.

وزارة التجهيز والنقل

ديوان الوزير

المفتشية الداخلية

– مفتش: سيدينا الحسن بودكه، رئيس مصلحة في المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” سابقا

الإدارة المركزية

مديرية الدراسات والبنى التحتية

– المدير: محمد زروق، مهندس في نفس الوزارة سابقا.