أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا، اليوم الاثنين، بوابة إلكترونية، تهدف إلى “توحيد وتسهيل الوصول إلى الإجراءات الإدارية”.

وقالت الوزارة خلال ورشة عمل في نواكشوط إن المنصة التي تحمل اسم «إجراءاتي» تضم 874 (ثمانمائة وأربعة وسبعين) إجراءً إدارياً موزعة على مختلف القطاعات الحكومية، مما يتيح للمواطنين الاطلاع على المتطلبات القانونية والمدد الزمنية لكل خدمة إلكترونياً.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن البوابة تهدف لتبسيط العلاقة بين الإدارة والمراجعين، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تتعلق بنسبة النفاذ إلى الإنترنت ومستوى الوعي الرقمي اللازم لاستخدام الخدمات الإلكترونية على نطاق واسع.

وقال مسؤولون في الوزارة إن البوابة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية “عصرنة الإدارة”، وهي تهدف إلى “بناء علاقة أكثر مباشرة وفعالية بين المرفق العمومي والمواطن، بما يضمن تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية”.