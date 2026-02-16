Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 16 فبراير
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

كانت في طريقها إلى نواكشوط.. الجمارك تضبط 1700 كلغ من المتفجرات

أحمد بدي

قالت الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا إن مكتبها في كوكي الزمال، التابع للإدارة الإقليمية لجمارك الشرق، ضبط يوم الاثنين 1700 كيلوغرام من مواد متفجرة كانت مخبأة داخل حافلة نقل قادمة من الحدود الشرقية للبلاد ومتجهة إلى العاصمة نواكشوط.

وأضافت الجمارك في بيان أن المواد المحجوزة من نوع (UN0241)، مشيرة إلى أنها تُستخدم عادة في أنشطة مدنية مثل التعدين واستغلال المحاجر وشق الطرق، وتخضع لإجراءات ترخيص ونقل وتخزين محددة.

ولم تذكر الجمارك الجهة التي كانت تقف وراء شحنة المتفجرات، كما لم توضح ما إذا تم توقيف أشخاص على صلة بها.

وقالت إن عناصر المكتب باشروا تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة