قالت الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا إن مكتبها في كوكي الزمال، التابع للإدارة الإقليمية لجمارك الشرق، ضبط يوم الاثنين 1700 كيلوغرام من مواد متفجرة كانت مخبأة داخل حافلة نقل قادمة من الحدود الشرقية للبلاد ومتجهة إلى العاصمة نواكشوط.

وأضافت الجمارك في بيان أن المواد المحجوزة من نوع (UN0241)، مشيرة إلى أنها تُستخدم عادة في أنشطة مدنية مثل التعدين واستغلال المحاجر وشق الطرق، وتخضع لإجراءات ترخيص ونقل وتخزين محددة.

ولم تذكر الجمارك الجهة التي كانت تقف وراء شحنة المتفجرات، كما لم توضح ما إذا تم توقيف أشخاص على صلة بها.

وقالت إن عناصر المكتب باشروا تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.