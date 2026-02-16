زار المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، لمرابط ولد بناهي، تركيا بمناسبة الاستلام المؤقت للقاطرة الجديدة “أوكار”، في إطار متابعة مشروع تعزيز القدرات التشغيلية للميناء، وفق ما أفادت به إدارة المؤسسة.

وشملت الزيارة حوض بناء السفن UZMAR Shipyard حيث جرت مراسم الاستلام المؤقت للقاطرة التي صُنعت لصالح ميناء نواكشوط المستقل. ورافق ولد بناهي عدد من مسؤولي الميناء، بينهم مدير القبطنة ورئيس لجنة الصفقات العمومية، في إطار متابعة تنفيذ بنود العقد.

وبحسب المصدر ذاته، أُجريت خلال الزيارة تجارب فنية ومعاينات وفق الشروط التعاقدية، كما سُلّمت محاضر التجارب السابقة المصادق عليها من خبير معتمد إلى الجهة المتعاقدة، ضمن إجراءات الاستلام المؤقت وضمان الحقوق التعاقدية للطرفين.

وتبلغ قدرة القاطرة “أوكار”، المصنفة من طراز الدفع المؤازر الخلفي (ASD)، 4318 حصانًا، ويصل طولها إلى 23.2 مترًا وعرضها إلى 11.4 مترًا، فيما تتراوح قوة الشد عند الثبات بين 50 و60 طنًا، وفق البيانات الفنية للمشروع. وقد صُممت القاطرة وفق تصميم مكتب “Robert Allan”.

وقال مدير الميناء، بحسب البيان، إن المشروع يعكس مستوى من الاحترافية في التنفيذ، مشيدًا بالتعاون مع حوض البناء التركي.