قالت سلطة تنظيم النقل الطرقي في موريتانيا إن الرسوم المطبقة في معبر “انجاكو” ليست رسوماً مستحدثة، وإنما إتاوات منصوص عليها في المقرر المشترك رقم 1067 الصادر سنة 2016، والمطبق على مستوى المعابر الحدودية.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن الالتباس الحاصل في المعبر يعود أساسًا إلى تقديم بعض الناقلين معلومات غير دقيقة لطواقم السلطة بشأن وجهات الرحلات.

وأضافت أن هذا الإجراء معمول به في جميع المعابر الحدودية الأخرى، ويمثل آلية تنظيمية أساسية لضمان الشفافية وتكريس العدالة بين الناقلين.

وأكدت أن إنشاء مكتب لسلطة تنظيم النقل الطرقي على مستوى المعبر يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة نقل الأشخاص، والتحقق من الوجهات المصرح بها، وجمع وتحيين البيانات المتعلقة بالرحلات والناقلين، وضمان التطبيق السليم للنصوص المنظمة.

يأتي هذا في وقت تداول فيه البعض معلومات عن فرض رسوم جديدة على الناقلين عند المعبر.