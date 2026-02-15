قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إن اليورانيوم المنتج في منجم أرليت أصبح “ملكا كاملا للدولة”، مؤكدا أن أي إنتاج تم بعد استعادة السلطات النيجيرية السيطرة على الموقع “سيبقى نيجيريا”.

وأضاف تياني، في خطاب، أن بلاده مستعدة لإعادة جزء من المخزون المنتج قبل استرجاع المنجم إلى فرنسا، موضحا أن “فرنسا تملك 63.4% من أصل 156231 طنا، وإذا رغبت في استلامها فستتكفل النيجر بنقلها”، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن تلك الكميات أُنتجت خلال فترة الشراكة السابقة.

ويأتي ذلك في ظل نزاع متصاعد بين نيامي والمجموعة الفرنسية Orano، التي تقول إنها جُرّدت من مواردها، بينما تستند السلطات في النيجر إلى قرار تأميم الموقع.

وأطلقت Orano إجراءين قضائيين بشأن مخزون اليورانيوم التابع لشركة Somaïr، أحدهما أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والآخر أمام القضاء الفرنسي.

وفي ديسمبر كانون الأول، فتح الادعاء العام في باريس تحقيقا في شبهة السرقة في إطار جماعة منظمة بقصد خدمة مصالح قوة أجنبية، على خلفية القضية نفسها.