تحتجز الشرطة في داكار ثلاثة من قادة المنظمات الطلابية- رغم الإفراج عن 109 طلاب اعتُقلوا في وقت سابق من الأسبوع الجاري- على خلفية أعمال العنف التي شهدتها جامعة الشيخ أنتا ديوب، والتي أسفرت عن مقتل طالب داخل الحرم الجامعي.

وانتهت جلسات الاستماع للطلاب المعتقلين أمس- حيث أُطلق سراحهم بعد استجوابهم، باستثناء قادة المنظمات الطلابية الثلاثة.