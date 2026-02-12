Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 12 فبراير
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

السنغال تحتجز طلابا قياديين بعد أعمال عنف جامعة داكار

مريم المنير

تحتجز الشرطة في داكار ثلاثة من قادة المنظمات الطلابية- رغم الإفراج عن 109 طلاب اعتُقلوا في وقت سابق من الأسبوع الجاري- على خلفية أعمال العنف التي شهدتها جامعة الشيخ أنتا ديوب، والتي أسفرت عن مقتل طالب داخل الحرم الجامعي.

وانتهت جلسات الاستماع للطلاب المعتقلين أمس- حيث أُطلق سراحهم بعد استجوابهم، باستثناء قادة المنظمات الطلابية الثلاثة.
وبحسب رابطة المحامين الشباب في السنغال، التي تولت تمثيل الطلاب لدى مركز الشرطة المركزي في داكار،- فإن قرار تمديد احتجاز القادة الثلاثة أثار قلق زملائهم، الذين أكد بعضهم شعورهم بأنهم «مستهدفون» واضطرارهم للاختباء في أماكن آمنة.
Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة