لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في حصيلة “ثقيلة” لحوادث السير سجلتها مناطق متفرقة من موريتانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت حملة “معاً للحد من حوادث السير” في منشور لها، أن الحادث الأكثر دموية وقع أمس الثلاثاء على الطريق الرابط بين مدينتي ألاك وبوكي، إثر انقلاب حافلة نقل ناتج عن انفجار إحدى عجلاتها، وهو ما تسبب في وفاة 4 أشخاص على عين المكان.

وفي العاصمة نواكشوط، حصدت حوادث الدهس روحين؛ حيث توفي طفل عند الكيلومتر 11 بمقاطعة الرياض، بينما لقت سيدة حتفها إثر حادث دهس مماثل بالقرب من ملتقى “الشيارة” في حي ملح بمقاطعة توجنين.