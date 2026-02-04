قال المعهد العالي للهندسة الصناعية إن جميع الإجراءات المتخذة ضد طلاب شعبة الهندسة الصناعية تستند إلى النظام الداخلي الذي وافق عليه الطلبة وتم إشعارهم بمضامينه.

وأوضح المعهد، في بيان نشره، اليوم الأربعاء، أن الجدل المثار حول إضراب الطلاب عن امتحان الفصل الأول يعود إلى مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، الذي ينص في فصله السابع، المادة 30، على حرمان أي طالب تتجاوز نسبة غيابه 25 في المائة من الحجم الزمني لمادة معينة من اجتياز امتحان الدورة الأولى، مع احتفاظه بحق اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية.

وأشار المعهد إلى أنه نشر قبل انطلاق الامتحانات لائحة بأسماء الطلبة المحرومين من اجتياز الدورة الأولى في بعض المواد بسبب تجاوز نسبة الغياب، كما عقد اجتماعاً مع ممثلي الطلبة لتذكيرهم بالقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.

وأضاف أن الإدارة فوجئت صباح اليوم الأول للامتحانات بمجموعة محدودة من الطلبة المعنيين بتجاوز نسبة الغياب تقوم بإغلاق البوابة الرئيسية ومنع الطلبة من دخول القاعات، ما استدعى طلب تدخل الشرطة لفتح البوابة بشكل سلمي، قبل أن تبدأ الامتحانات.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه طلاب المعهد اعتصامًا مفتوحًا أمام مباني المؤسسة لليلة السادسة على التوالي، احتجاجًا على ما وصفوه بقرار منع عشرات الطلبة من المشاركة في امتحانات الدورة العادية.