Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 4 فبراير
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

المعهد العالي للهندسة الصناعية يوضح ملابسات إضراب طلاب الشعبة

محمد عبد اللهبواسطة

قال المعهد العالي للهندسة الصناعية إن جميع الإجراءات المتخذة ضد طلاب شعبة الهندسة الصناعية تستند إلى النظام الداخلي الذي وافق عليه الطلبة وتم إشعارهم بمضامينه.

وأوضح المعهد، في بيان نشره، اليوم الأربعاء، أن الجدل المثار حول إضراب الطلاب عن امتحان الفصل الأول يعود إلى مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، الذي ينص في فصله السابع، المادة 30، على حرمان أي طالب تتجاوز نسبة غيابه 25 في المائة من الحجم الزمني لمادة معينة من اجتياز امتحان الدورة الأولى، مع احتفاظه بحق اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية.

وأشار المعهد إلى أنه نشر قبل انطلاق الامتحانات لائحة بأسماء الطلبة المحرومين من اجتياز الدورة الأولى في بعض المواد بسبب تجاوز نسبة الغياب، كما عقد اجتماعاً مع ممثلي الطلبة لتذكيرهم بالقواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.

وأضاف أن الإدارة فوجئت صباح اليوم الأول للامتحانات بمجموعة محدودة من الطلبة المعنيين بتجاوز نسبة الغياب تقوم بإغلاق البوابة الرئيسية ومنع الطلبة من دخول القاعات، ما استدعى طلب تدخل الشرطة لفتح البوابة بشكل سلمي، قبل أن تبدأ الامتحانات.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه طلاب المعهد اعتصامًا مفتوحًا أمام مباني المؤسسة لليلة السادسة على التوالي، احتجاجًا على ما وصفوه بقرار منع عشرات الطلبة من المشاركة في امتحانات الدورة العادية.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة