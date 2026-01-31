أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة عن حصيلة التكفل الصحي بالمرضى المعوزين من طرف القطاع، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 يناير 2026، على مستوى المستشفيات الوطنية والجهوية.

وأظهرت المعطيات أن عدد المستفيدين بلغ 5206 تكفلات صحية، شملت خدمات استشفائية، عمليات جراحية، واستشارات طبية متخصصة.

وفي التفاصيل، سجل مركز الاستطباب الوطني تكفلًا بـ 127 حالة، من بينها 107 فحوص طبية، 16 عملية جراحية، و4 استشارات طبية. كما تكفل مستشفى الصداقة بـ 58 حالة، شملت 45 فحصًا طبيًا، 7 استشارات طبية، و6 عمليات جراحية.

أما مركز الاستطباب الشيخ زايد فقد سجل 103 تكفلات صحية، توزعت بين 89 فحصًا طبيًا، 10 عمليات جراحية، و4 استشارات طبية. وفي المستشفى الجهوي بالنعمة، تم التكفل بـ 4 حالات جميعها عمليات جراحية.

وفيما يخص الحالات الخاصة، أعلن المركز الوطني لأمراض القلب عن التكفل بـ 5 حالات، شملت عمليتي قسطرة، عمليتي توسيع شرايين، وعملية قلب مفتوح. كما تم التكفل بـ 4909 حالات من مرضى الفشل الكلوي، تضمنت 2250 حصة تصفية، 2325 إجراءً طبيًا، و334 وصفة طبية.