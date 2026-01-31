طالب وزير التجهيز والنقل الموريتاني، أعل ولد الفيرك، ونظيره السنغالي وزير البنية التحتية، ديلهي فال، الشركة المنفذة لأشغال جسر روصو بتسريع وتيرة العمل، والالتزام بالآجال المحددة لاستكمال المشروع.

وجاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده الوزيران، صباح اليوم السبت بمدينة روصو، مع اللجنة الفنية لتسيير الجسر وممثلي الشركة المنفذة، خُصص لبحث تقدم الأشغال والعراقيل التي حالت دون انتهاء المشروع في الوقت المقرر.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في روصو نقلا عن مصادر مطلعة، فقد شدد الجانبان على ضرورة مضاعفة الجهود قبل شهر مارس المقبل، الموعد الذي تقرر فيه تدشين الجسر بقرار من قيادتي البلدين، مؤكدين أن التأخير الحالي غير مقبول بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تعزيز الربط والتبادل بين موريتانيا والسنغال.

وأضافت المصادر أن ممثلي الشركة أرجعو التأخر المسجل إلى الضغط الناتج عن تنفيذها المتزامن لأشغال أخرى، من بينها مشروع ميناء انجاكو، وهو ما دفع الوزيرين إلى المطالبة بخطة عمل عاجلة تضمن تسريع الأشغال وإنهاء المشروع في الآجال المحددة.

وكان الوزيران قد قاما، عقب المباحثات، بزيارة ميدانية لموقع الجسر للاطلاع عن قرب على مستوى التقدم في الأشغال وملحقات المشروع.