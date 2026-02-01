أقرّ مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) عدة قرارات استراتيجية في ختام أعمال دورته العادية الثامنة والسبعين، التي اختتمت السبت في نواكشوط.

وأجاز المجلس الانطلاق الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع الملاحة في نهر السنغال، مع تفويض شركة استغلال الملاحة النهرية (SOGENAV) ببدء الأشغال بشكل فوري، كما أعلن عن تنظيم حفل رفيع المستوى لوضع حجر الأساس للمشروع خلال شهر أبريل المقبل.

كما صادق المجلس على الشروع في تنفيذ مشروع المحطات الكهرومائية الصغيرة في جمهورية غينيا، بعد استكمال تعبئة التمويلات الخاصة به، بما يعزز إنتاج الطاقة النظيفة ويدعم التنمية الاقتصادية في دول الحوض.

وفي الجانب المؤسسي، قرر المجلس إطلاق تدقيق شامل فني ومالي واجتماعي لشركات المنظمة، مع تكليف المفوضية السامية باستكمال إجراءات التعاقد لتنفيذ هذا التدقيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء داخل مؤسسات المنظمة.

وجدد المجلس تضامن المنظمة الكامل مع جمهورية مالي، مؤكداً تمسك الدول الأعضاء بقيم الإخاء والتعاون التي تأسست عليها المنظمة.

وخلال الدورة، استعرض المجلس تقارير أنشطة سنة 2025 وبرامج العمل وميزانيات سنة 2026 للمفوضية السامية وشركات المنظمة، إضافة إلى البيانات المالية وتقارير مراجعي الحسابات للسنة المالية 2024، حيث صادق على برامج الأنشطة والميزانيات وأصدر التوجيهات اللازمة لتنفيذها.

وفي ختام أشغال الدورة، أعربت وفود الدول الأعضاء عن شكرها للسلطات الموريتانية على حفاوة الاستقبال ونجاح تنظيم الدورة في نواكشوط