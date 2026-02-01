قال النائب البرلماني والقيادي في حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا أحمد جدو الزين إن موقف الحزب من موضوع المأموريات ليس سريًا، موضحًا أنه “لو كان هناك موقف رسمي للحزب حول هذا الموضوع لاجتمع مكتبه السياسي وأصدر قرارًا بذلك”.

وأضاف ولد الزين في حديث مع قناة صحراء24 اليوم الأحد؛ أن هناك أصوات داخل حزب الإنصاف تسعى لمأمورية ثالثة للرئيس، وهنالك من يريد الالتزام بالمأموريات، غير أن ذلك لا يُعد حتى الآن موقفًا حزبيًا رسميًا.

واعتبر النائب أن المعارضة أثارت هذا الجدل بغرض إحراج الحزب الحاكم بذلك.

ويأتي هذا في وقت تصاعد فيه الجدل حول أصواتا داخل حزب الإنصاف تطالب بطرح نقاش تعديل الدستور وتحديد المأموريات ضمن الحوار الوطني المرتقب، وسط دعوات معارضة تحذر من فتح هذا الملف.