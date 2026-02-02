أعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي تركيبته عن تعاقده مع المهاجم الموريتاني شيخنا سميغا، القادم من نادي السلط الأردني، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي لشراء عقده خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد النادي الفاسي، عبر بلاغ رسمي، أن اللاعب وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف، ليستمر مع الفريق إلى غاية نهاية موسم 2027-2028، في إطار سعي الإدارة إلى دعم الخط الأمامي بلاعب قادر على تقديم الإضافة.

وعبر المغرب الفاسي عن ترحيبه باللاعب الجديد، متمنيا له التوفيق في تجربته مع الفريق، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية تلبي طموحات الجماهير خلال الاستحقاقات المقبلة.

ووكان نادي السلط الأردني أوضح، في بيان رسمي، أن إدارة السلط وافقت على العرض المقدم من الفريق المغربي، متمنية للاعب التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية الجديدة.

وأشاد البيان بما قدمه سميغنا خلال فترة تمثيله للفريق، مؤكدا أنه كان مثالا للاحترافية والانضباط داخل وخارج الملعب، وأسهم بأدائه المميز في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق.