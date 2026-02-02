وصل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي تنطلق في مدينة دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026.

ويرافق ولد أجاي في هذه القمة وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد.

وتُعد القمة العالمية للحكومات من أبرز المنتديات الدولية التي تجمع رؤساء دول وحكومات، ووزراء ومسؤولين حكوميين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء ومفكرين وقادة من القطاعين العام والخاص، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الدولي، وتبادل التجارب في العمل الحكومي، واستشراف مستقبل الإدارة العامة في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

وتنظم القمة هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وقد حطمت أرقام المشاركة القياسية بإعلان حضور أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وممثلين عن أكثر من 150 حكومة، ونخبة من الخبراء وقادة الفكر العالميين، ضمن أكثر من 445 جلسة حوارية تضم 450 شخصية بارزة وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى الشركات العالمية، إضافة إلى 87 عالماً حائزاً على جوائز نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة.

وتشمل أجندة القمة حوارات رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، الاقتصاد، الحوكمة الرقمية، والتنمية الاجتماعية، مع التركيز على دور الحكومات في قيادة التحول والتعامل مع التحديات المعاصرة. كما تستضيف فعاليات موازية مثل القمة العالمية للعلماء، التي تجمع علماء وحائزين على جوائز عالمية لمناقشة مساهمة البحث العلمي في معالجة القضايا العالمية.