أعلن الدرك الموريتاني أن الكتيبة التابعة له بمدينة نواذيبو، تمكنت من توقيف شخص من جنسية أجنبية، وذلك على خلفية حيازته لكمية من الأدوية غير المرخصة والمصنفة ضمن الأدوية الخطرة.

وقال بيان صادر عن الدرك إن العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الدرك الوطني لمكافحة التهريب والتصدي لتداول الأدوية خارج القنوات القانونية، لما تشكله من مخاطر جسيمة على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق في الموضوع، تمهيدا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، في حين جدد الدرك الوطني تأكيده على مواصلة جهوده لحماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الدوائي في البلاد.