أدان تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) الهجوم الذي استهدف القاعدة الجوية 101 ومطار نيامي الدولي ليل الأربعاء/الخميس الماضي، واعتبره محاولة منسقة لزعزعة استقرار النيجر بدعم من “دول أجنبية”.

وقال التحالف، في بيان وقعه رئيسه الدوري النقيب إبراهيم تراوري، إن الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية لا يمكن اعتباره حادثاً معزولاً، بل يندرج ضمن استراتيجية مدعومة مالياً ولوجستياً، مؤكداً أن منفذي الهجوم وداعميهم سيحاسبون.

وفي سياق متصل، ردّت بنين وساحل العاج على اتهامات الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني لهما برعاية الهجوم، حيث نفت بنين تلك الادعاءات بشكل قاطع.

من جهتها، استدعت ساحل العاج السفير النيجري في أبيدجان وقدمت له مذكرة احتجاج رسمية، معربة عن استيائها من تصريحات وصفتها بالمخالفة للأعراف الدبلوماسية، فيما جدد التحالف تأكيد تضامنه الكامل مع النيجر وقواتها الدفاعية.