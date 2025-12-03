نقل مراسل صحراء ميديا عن مصادر مطلعة أن الأشغال في جسر روصو الرابط بين موريتانيا والسنغال ستتأخر عن الموعد المحدد لإنهائها في يونيو 2026.

وأضافت المصادر أن لجنة مشتركة موريتانية سنغالية عقدت، اجتماعًا روتينيًا مع والي اترارزة في روصو، وأجرت زيارة ميدانية لموقع الجسر لمتابعة تقدم الأعمال.

وأبلغ الوالي خلال الاجتماع اللجنة أن سير الأشغال لم يصل بعد إلى المستوى المتوقع بالنسبة للجدول الزمني المحدد.

وبخصوص التعويضات، ذكر المراسل أن هناك نوعين من التعويضات: الأول تقدمه الحكومة الموريتانية للمواطنين المتضررين على الجانب الموريتاني من الجسر، والثاني تقدمه الحكومة السنغالية لمواطنيها.

وقالت المصادر إن موريتانيا عالجت حتى الآن 240 ملفًا، وعقدت عدة اجتماعات مع المتضررين للتوصل إلى صياغة نهائية للتعويض، بينما لا يزال ملف التعويض في الجانب السنغالي متعثرًا ولم يتم حسمه بعد.