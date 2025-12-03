نظّمت شركة كينروس تازيازت، زيارة ميدانية لفائدة وفد إعلامي وطني يضم صحفيين من ثمانية مؤسسات إعلامية، في إطار برنامج تواصلي دأبت الشركة على اعتماده لتعزيز انفتاحها على محيطها وإطلاع الرأي العام على سير العمل داخل موقعها المنجمي.

وبدأت الزيارة بجلسة توجيهية حول إجراءات السلامة قدمها نائب الرئيس والمدير العام المساعد للشركة، جايليم مانهاس، قبل أن ينتقل الوفد إلى منصة الإشراف على المنجم المفتوح حيث تلقّى شروحاً تقنية حول نشاط التعدين والعمليات اليومية المرتبطة به.

وتعرّف الصحفيون خلال الجولة على مراحل معالجة خام الذهب داخل مصنع الشركة، بما في ذلك وحدات التكسير والطحن، كما وقفوا على الطاحونة شبه ذاتية الطحن التي تبلغ طاقتها 24 ألف طن يوميًا، والتي تشكل إحدى أهم نتائج مشروع توسعة “تازيازت 24 ألف” الذي عزز الطاقة الإنتاجية للموقع منذ دخوله الخدمة عام 2023.

كما زار الوفد المجمّع السكني للعاملين، الذي يوفر مرافق متعددة تشمل قاعات رياضية ومطعماً مركزياً ومساحات خضراء، إضافة إلى فضاء خاص بالنساء العاملات، قبل الانتقال إلى المركز الطبي الذي شهد توسعاً في خدماته منذ 2024 ليشمل تخصصات جديدة.

واطّلع الصحفيون في ختام الزيارة على عرض قدمه فريق التدخل والإنقاذ حول آليات الوقاية والسلامة والتجهيزات الخاصة بالتعامل مع الحالات الطارئة داخل المنشأة.

وأكد جايليم مانهاس، في كلمة بالمناسبة، أن الشركة تسعى من خلال هذه الزيارات المنتظمة إلى تعزيز الثقة وتقديم صورة مباشرة عن عملها، مضيفًا أن الاطلاع الميداني يتيح للصحفيين تقييم مستوى التطور التقني والمهني الذي تعتمده كينروس تازيازت في مختلف عملياتها.