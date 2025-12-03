وجّه وزير الصحة، محمد محمود اعل محمود، باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل المقصرين في أداء الواجبات الموكلة إليهم، وذلك عقب زيارتين مفاجئتين قام بهما أمس لمصالح الحالات المستعجلة في كل من مركز الاستطباب الوطني ومركز استطباب الصداقة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الوزير خلال الزيارتين، وقف على واقع المداومة في هاتين المصلحتين الحيويتين، حيث اطلع ميدانياً على سير العمل وظروف استقبال المرضى ومدى التزام الطواقم بالحضور في أوقاتها المحددة، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بالنظافة والاعتناء بالمرفق العمومي. وقد سجّل معاليه عدداً من أوجه القصور التي تستدعي التدخل الفوري.

وبناءً على ما رُصد من اختلالات، ألزم وزير الصحة إدارات المؤسسات الصحية بتحمّل مسؤولياتها كاملة في ضبط المداومة وضمان حضور الطواقم الطبية وشبه الطبية، وتنفيذ مهامها على أكمل وجه، مع ضرورة تحسين أساليب استقبال المرضى والتعامل الإنساني معهم ومع باقي المراجعين.

كما شدد على أهمية تعزيز آليات المراقبة وتقييم الأداء داخل المؤسسات الصحية، مؤكداً أن الخدمة الصحية حق أساسي للمواطن لا يقبل التهاون أو التقصير، وأن تحسين جودتها وتقريبها من المستفيدين وضمان استمراريتها في كل الأوقات يظل في صدارة أولويات القطاع.