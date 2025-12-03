أمر الوزير الأول، الموريتاني المختار ولد اجاي، بتشكيل لجنة فنية متعددة القطاعات تتولى اقتراح الموقع الأنسب لإقامة المنطقة الصناعية الجديدة، بما يراعي المعايير البيئية والصحية، ويضمن تجنب أي آثار سلبية محتملة على السكان أو المحيط الطبيعي، إضافة إلى ضمان توافق التوسع الصناعي مع متطلبات الاستدامة.

وجاء قرار الوزير الأول خلال الاجتماع الذي ترأسه مساء اليوم في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى للجنة الوزارية المكلفة بدراسة واختيار الموقع الأمثل للمنطقة الصناعية.

وقد استمعت اللجنة، في بداية الاجتماع، إلى عرض فني قدمته وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تضمن استعراض الخيارات المقترحة في ضوء عدة معايير، من بينها التجمعات الحضرية، والآثار البيئية، وتوفر البنية التحتية الأساسية، والقرب من الميناء، وسهولة الوصول.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الفنية توصياتها قريباً، تمهيداً لاعتماد الموقع النهائي الذي سيشكل خطوة أساسية في تطوير البنية الصناعية للبلاد.