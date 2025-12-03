تواصل السلطات السنغالية جهودها لتأمين ناقلة النفط “ميرسين” بعد تعرضها لعطل فني في غرفة المحركات، ليلة 27–28 نوفمبر، قبالة سواحل داكار، ما أدى إلى دخول مياه إلى السفينة.

وأفاد بيان لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، الأربعاء، بأن فريقًا متخصصًا، تحت إشراف الهيئة العليا للأمن البحري وبالتنسيق مع البحرية الوطنية وميناء داكار المستقل، تولى السيطرة على الوضع، وإنقاذ الطاقم بالكامل دون إصابات، ومنع أي تسرب نفطي محتمل.

وتحمل السفينة علم بنما وتتبع لشركة تركية، وكانت قد غادرت روسيا في أغسطس ووصلت داكار في سبتمبر.

ولم تُحدد بعد أسباب العطل، في وقت أظهرت مقاطع مصورة ميل السفينة دون أي أثر لاصطدام أو ضرر خارجي.

ووضعت السلطات حاجزًا مضادًا للتلوث حول السفينة، وتستمر في تقييم حالة المياه ودراسة إجراءات لتثبيت الناقلة وتأمين الوقود. كما تواصل السفن في المنطقة مراقبة الوضع لضمان السلامة البحرية.

وأكد البيان التزام السلطات بحماية الأرواح وتأمين السفينة والحفاظ على البيئة البحرية.