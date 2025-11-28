قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي “كنام”، محمد محمود ولد جعفر، إن عدد المنتسبين للصندوق ارتفع منذ تولي الرئيس الموريتاني الحكم من 497.204 مؤمَّن إلى مليون و14 ألف مؤمَّن، بزيادة بلغت 104%.

وأضاف ولد جعفر أن معظم المؤمنين من الأسر المتعففة المسجلة في السجل الاجتماعي للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”.

جاء ذلك خلال إطلاق رقمنة خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي “كنام”، اليوم، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ65 لعيد الاستقلال الوطني.

وأكد المدير العام أن رقمنة خدمات الصندوق ستسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقريبها من المستفيدين، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد صُمم وفق أحدث التقنيات ليشكل قناة إضافية للتواصل مع المؤمنين، وفق قوله.

وأشار إلى أن الصندوق استحدث خدمة “التسهيل”، التي تتيح للمؤمنين الحصول على تمويل مسبق لاقتناء الأدوية من الصيدليات المرخصة، مع إمكانية استرجاع المبلغ على 20 دفعة، إضافة إلى ضمان تعويض سريع لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع الطلب في أقرب مركز للصندوق، سواء في العاصمة أو في الداخل.