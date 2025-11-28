أقامت السلطات الموريتانية عرضاً عسكرياً كبيراً، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، شاركت فيه قوات راجلة وأخرى محمولة، من مختلف تشكيلات الجيش والدرك والحرس والشرطة والجمارك.

وأقيم العرض العسكري على طول شارع جمال عبد الناصر امتدادا من ملتقى طرق “البراد” مرورا بملتقى صباح وصولا الى ساحة الحرية ، حيث نصبت منصة رسمية فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني،و أعضاء الحكومة وكباء المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.

كما نصبت منصات أخرى غير رسمية، خصصت للمدعوين وكبار الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية.

وتجمهر مئات المواطنين على جنبات الشارع الكبير لمتابعة العرض العسكري.