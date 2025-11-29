انطلقت، مساء الجمعة، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في حدث حضره عدد من الشخصيات من مجالات السينما والفن والثقافة والإعلام. وشهدت السجادة الحمراء مرور ضيوف ونجوم من المغرب وخارجه، وسط حضور إعلامي كبير يعكس المكانة التي باتت تحتلها المدينة الحمراء في خارطة المهرجانات السينمائية الإقليمية والدولية.

لجنة تحكيم دولية تعلن الانطلاقة

قدّم المهرجان أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، برئاسة المخرج الكوري بونغ جون-هو، وعضوية كريم عينوز، وحكيم بلعباس، وجوليا دوكورنو، وبيمان معادي، وجينا أورتيغا، وسيلين سونغر، وأنيا تايلور-جوي. وبعد تقديمهم أمام الجمهور، أُعلن الافتتاح الرسمي للدورة. وأكد رئيس اللجنة على المسار الذي راكمه المهرجان منذ تأسيسه، ودوره في عرض تجارب سينمائية متعددة، بما في ذلك الإبداع المغربي.

تكريم حسين فهمي وانطلاق العروض

شهد حفل الافتتاح تكريم الممثل المصري حسين فهمي، الذي تسلّم النجمة الذهبية من الفنانة يسرا، في افتتاح برنامج التكريمات لهذه النسخة. وتلا ذلك عرض فيلم “سلك الرجل الميت” للمخرج الأميركي غوس فان سانت ضمن برمجة العروض الاحتفالية.

برنامج غني يضم 81 فيلما من 31 بلدا

تعرض الدورة الحالية واحدًا وثمانين فيلمًا من إحدى وثلاثين دولة، موزعة على أقسام تشمل المسابقة الرسمية، والعروض الاحتفالية، وآفاق، والقارة الحادية عشرة، وبانوراما السينما المغربية، إلى جانب برنامج موجّه للجمهور الناشئ والعائلات. وتتميز الدورة بثمانية عروض عالمية أولى، وتسعة أفلام استفادت من دعم ورشات الأطلس، إضافة إلى أربعة عشر فيلمًا تمثل بلدانها في سباق جوائز الأوسكار. وتضم المسابقة الرسمية ثلاثة عشر فيلمًا طويلًا تشكّل الأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها.

تكريمات ومشاركة موسّعة في الحوارات

تكرّم الدورة الحالية الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر، والمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، والممثلة المغربية راوية. وتشهد فقرات “حوارات” مشاركة عدد واسع من المخرجين والممثلين، من بينهم بونغ جون-هو، وغييرمو ديل تورو، وأندرو دومينيك، ولورانس فيشبورن، وجودي فوستر، وكران جوهر، وبيل كرامر، ونادين لبكي، وكليبر ميندونسا فيلهو، وجعفر بناهي، إضافة إلى طاهر رحيم ويسرا. كما يعرض المهرجان حوارين ثنائيين يجمع أحدهما فيرجيني إيفيرا وكيارا ماستروياني، والثاني بين أسماء المدير وكريمة السعيدي.

ورشات الأطلس… مساحة لصناعة الفيلم

تقدّم ورشات الأطلس هذا العام مجموعة من المشاريع السينمائية في مراحل مختلفة، تشمل اثني عشر مشروعًا في مرحلة التطوير، إلى جانب عشرة أفلام في مرحلة التصوير أو ما بعد الإنتاج. كما تضم خمسة مشاريع مغربية ضمن قسم “نظرات على الأطلس”، وفيلمًا مغربيًا واحدًا في المرحلة النهائية للتصوير ضمن عروض الأطل