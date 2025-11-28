عين قادة الانقلاب في غينيا بيساو وزيراً أول، يوماً واحداً بعد أداء الجنرال انتام القسم رئيسا انتقاليا.

واختار العسكر ايلليديو فييرا تي وزيرا اول، وسيتولى تشكيل فريق حكومي لقيادة الفترة الانتقالية التي حددها العسكر ب 12 شهراً.

وكان قائد الانقلاب ادى اليمين امس الخميس رئيسا للمجلس العسكري ورئيسا انتقاليا للبلاد لمدة عام.

الأربعاء الماضي اطاح العسكر بالرئيس المنتهية ولايته عمرو سيسوكو امباللو بعد انتخابات أعلن كل من امبالو وأبرز منافسيه فيرناندو دياز أنهما فازا بها.

ورفضت عدة دول الانقلاب في غينيا بيساو، أبرزها السنغال التي خصصت طائرة خاصة لنقل امبالو الى داكار.

وفي أول تعبيق رسمي لمسؤول سينغالي، قال الوزير الأول عثمان سونكو إنه برفض الانقلاب، داعيا العسكر إلى نشر نتائج الانتخابات واحترام خيار الشعب.