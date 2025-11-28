وشح الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، شخصيات عسكرية ومدنية، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني، وذلك على النحو التالي:

– بوسام ضابط من نظام الاستحقاق الوطني:

– السيد أحمد محمدن أباه، مستشار برئاسة الجمهورية.

– اللواء محمد الأمين محمد المختار الزامل، المستشار المكلف بالأمن بديوان الوزير الأول.

– العقيد عبد الرحمن سيد أحمد الشويخ، قائد تجمع القتال والتدخل.

– العقيد خالد السالك أعل، المدير العام للجمارك الموريتانية.

– المقدم اسماعيل محمد سالم العتيق، قائد كتيبة الدرك الوطني بالنعمة.

– السيدة مريم سيدين الذيب، مكلفة بمهمة بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.

– السيد محمد عبد الله رافع، إداري متقاعد.

– السيد حمدون محمد محفوظ الشيخ عبد الله، المدير العام السابق للجمارك الموريتانية.

* وبوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني:

– السيدة خديجة امبارك فال، وزيرة سابقة، سفيرة موريتانيا بروما.

– الدكتور محمد الشيخ سيد أحمد اصوينع، مكلف بمهمة بوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.

– السيد محمد الأمين حلس، مكلف بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

– السيد محمد نافع جيلاني، مستشار وزير الطاقة والنفط.

– آمادو دولو هامادي جالو، ملحق إدارة بالأمانة العامة للحكومة.

– السيدة ابنته بمب الخالص، الأمينة العامة للمجلس الدستوري.

– السيد صمب كومب اتيام، سفير متنقل مكلف بالشؤون الاقتصادية.

– العقيد محمد سالم محمد الأمين حمزة، قائد خفر السواحل الموريتانية المساعد.

– العقيد أعل بانه اصنيبه، قائد المنطقة العسكرية الثانية المساعد.

– مفوض رئيس الداه محمد المصطفى بلال، مدير المصادر البشرية بإدارة الأمن.

– العقيد سيد أحمدو اسويدات، قائد مكتب الجمارك بانواذيبو.

– الدكتورة ليلى محمد بوعماتو، المديرة العامة لبنك موريتانيا العام.

– السيد الشيخ محمد الأمين أيه، المنسق الوطني لمشاريع الشغل.

– محمد الغالي محمد الكبير معيوف، المدير العام لشركة تنمية البنى التحتية الرقمية بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

– السيدة لاله الرشيد صالح، المديرة العامة لمركزية الشراء وتموين السوق بوزارة التجارة والسياحة.

– السيد محمد عبد الرحمن بياه، ممثل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) في نواكشوط.

– الأستاذ عبد اللطيف سيد عالي، رئيس المجلس الوطني لزراعة الأعضاء.

– الدكتور عبد الله محمد منيه، طبيب عيون منسق البرنامج الوطني لمكافحة العمى.

– السيدة صفية أم المؤمنين اسماعيل أعمر، أستاذة جامعية، مديرة مؤسسة.

– محمد محمود محمد المصطفى سيد أعلي، مدير تنظيم العمل الحكومي بالأمانة العامة للحكومة.

– السيدة بمب بنت محمد فال، مسؤولة نساء.

* وبوسام الامتنان الوطني:

– المقدم أعل الشيخ الشيخ محمد صالح، قائد سرية المقر العام بالقيادة العامة لأركان الجيوش.

– المقدم سليمان الحاج عبدي، رئيس أركان القوة الخاصة.

– الرائد داؤود إدريسا با، المدير الإداري بالمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.

– السيد سيدي محمد حمادي، ناشط في القطاع الخاص تابع لوزارة التجارة والسياحة.

– الدكتور سيداتي باب أعمر جودة، طبيب جراح مدير المركز الاستشفائي بالنعمة.

– المهندس عبد الله احمدو بلال، مكلف بمهمة بالوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.

– السيدة حسينه حسن كوني، رئيسة مشروع الصحة الغذائية بتآزر.

– مساعد أول متقاعد هامي مامادو أفال، رئيس مصلحة الهندسة المدنية برئاسة الجمهورية.

* بميدالية الشرف من الدرجة الأولى:

– السيدة مريم موسى سيدي الشيخ، استاذة تعليم تقني.

– المساعد أول محمد المختار محمد الأمين الزامل، قائد الأمن المقرب لرئيس الجمهورية.

– المساعد أول آمادو صمب جالو، قائد فصيلة بالمنطقة العسكرية السابعة.

– السيدة ليلي مسعود بالخير، رئيسة مصلحة بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

– المساعد أول بوبو إبراهيم جوب، رئيس مصلحة الكتابة بالأمانة العامة لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.

– السيدة جميلة صمب ساوو، رئيسة قسم الامتيازات الدبلوماسية بالإدارة العامة للجمارك.

* بميدالية الشرف من الدرجة الثانية:

– الرقيب أول بركة الطيب محمد العبد، قائد دورية بالتجمع الخاص للتدخل رقم 5 (الجيش الوطني)،

* بميدالية شرف من الدرجة الثالثة:

– الرقيب محمد بوب اليه، قائد فصيلة بثالث مجموعة سرايا الدرك المتنقل بواد الناقة.

– العريف أفاه بوبكرن تديه، قائد مجموعة بالمنطقة العسكرية الرابعة (الجيش الوطني).

– الحرسي درجة ثانية صمب تكلل با، عامل بقيادة اركان الحرس الوطني.

– الوكيل الناجي سيد أحمد بوب، عنصر بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني.