وشح الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، شخصيات عسكرية ومدنية، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني، وذلك على النحو التالي:
– بوسام ضابط من نظام الاستحقاق الوطني:
– السيد أحمد محمدن أباه، مستشار برئاسة الجمهورية.
– اللواء محمد الأمين محمد المختار الزامل، المستشار المكلف بالأمن بديوان الوزير الأول.
– العقيد عبد الرحمن سيد أحمد الشويخ، قائد تجمع القتال والتدخل.
– العقيد خالد السالك أعل، المدير العام للجمارك الموريتانية.
– المقدم اسماعيل محمد سالم العتيق، قائد كتيبة الدرك الوطني بالنعمة.
– السيدة مريم سيدين الذيب، مكلفة بمهمة بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.
– السيد محمد عبد الله رافع، إداري متقاعد.
– السيد حمدون محمد محفوظ الشيخ عبد الله، المدير العام السابق للجمارك الموريتانية.
* وبوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني:
– السيدة خديجة امبارك فال، وزيرة سابقة، سفيرة موريتانيا بروما.
– الدكتور محمد الشيخ سيد أحمد اصوينع، مكلف بمهمة بوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.
– السيد محمد الأمين حلس، مكلف بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– السيد محمد نافع جيلاني، مستشار وزير الطاقة والنفط.
– آمادو دولو هامادي جالو، ملحق إدارة بالأمانة العامة للحكومة.
– السيدة ابنته بمب الخالص، الأمينة العامة للمجلس الدستوري.
– السيد صمب كومب اتيام، سفير متنقل مكلف بالشؤون الاقتصادية.
– العقيد محمد سالم محمد الأمين حمزة، قائد خفر السواحل الموريتانية المساعد.
– العقيد أعل بانه اصنيبه، قائد المنطقة العسكرية الثانية المساعد.
– مفوض رئيس الداه محمد المصطفى بلال، مدير المصادر البشرية بإدارة الأمن.
– العقيد سيد أحمدو اسويدات، قائد مكتب الجمارك بانواذيبو.
– الدكتورة ليلى محمد بوعماتو، المديرة العامة لبنك موريتانيا العام.
– السيد الشيخ محمد الأمين أيه، المنسق الوطني لمشاريع الشغل.
– محمد الغالي محمد الكبير معيوف، المدير العام لشركة تنمية البنى التحتية الرقمية بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
– السيدة لاله الرشيد صالح، المديرة العامة لمركزية الشراء وتموين السوق بوزارة التجارة والسياحة.
– السيد محمد عبد الرحمن بياه، ممثل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) في نواكشوط.
– الأستاذ عبد اللطيف سيد عالي، رئيس المجلس الوطني لزراعة الأعضاء.
– الدكتور عبد الله محمد منيه، طبيب عيون منسق البرنامج الوطني لمكافحة العمى.
– السيدة صفية أم المؤمنين اسماعيل أعمر، أستاذة جامعية، مديرة مؤسسة.
– محمد محمود محمد المصطفى سيد أعلي، مدير تنظيم العمل الحكومي بالأمانة العامة للحكومة.
– السيدة بمب بنت محمد فال، مسؤولة نساء.
* وبوسام الامتنان الوطني:
– المقدم أعل الشيخ الشيخ محمد صالح، قائد سرية المقر العام بالقيادة العامة لأركان الجيوش.
– المقدم سليمان الحاج عبدي، رئيس أركان القوة الخاصة.
– الرائد داؤود إدريسا با، المدير الإداري بالمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
– السيد سيدي محمد حمادي، ناشط في القطاع الخاص تابع لوزارة التجارة والسياحة.
– الدكتور سيداتي باب أعمر جودة، طبيب جراح مدير المركز الاستشفائي بالنعمة.
– المهندس عبد الله احمدو بلال، مكلف بمهمة بالوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.
– السيدة حسينه حسن كوني، رئيسة مشروع الصحة الغذائية بتآزر.
– مساعد أول متقاعد هامي مامادو أفال، رئيس مصلحة الهندسة المدنية برئاسة الجمهورية.
* بميدالية الشرف من الدرجة الأولى:
– السيدة مريم موسى سيدي الشيخ، استاذة تعليم تقني.
– المساعد أول محمد المختار محمد الأمين الزامل، قائد الأمن المقرب لرئيس الجمهورية.
– المساعد أول آمادو صمب جالو، قائد فصيلة بالمنطقة العسكرية السابعة.
– السيدة ليلي مسعود بالخير، رئيسة مصلحة بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
– المساعد أول بوبو إبراهيم جوب، رئيس مصلحة الكتابة بالأمانة العامة لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.
– السيدة جميلة صمب ساوو، رئيسة قسم الامتيازات الدبلوماسية بالإدارة العامة للجمارك.
* بميدالية الشرف من الدرجة الثانية:
– الرقيب أول بركة الطيب محمد العبد، قائد دورية بالتجمع الخاص للتدخل رقم 5 (الجيش الوطني)،
* بميدالية شرف من الدرجة الثالثة:
– الرقيب محمد بوب اليه، قائد فصيلة بثالث مجموعة سرايا الدرك المتنقل بواد الناقة.
– العريف أفاه بوبكرن تديه، قائد مجموعة بالمنطقة العسكرية الرابعة (الجيش الوطني).
– الحرسي درجة ثانية صمب تكلل با، عامل بقيادة اركان الحرس الوطني.
– الوكيل الناجي سيد أحمد بوب، عنصر بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني.