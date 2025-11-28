Close Menu
الجمعة, 28 نوفمبر
24/24 :
توشيح شخصيات عسكرية ومدنية في الذكرى 65 للاستقلال الموريتاني

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

وشح الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، شخصيات عسكرية ومدنية، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني، وذلك على النحو التالي:

– بوسام ضابط من نظام الاستحقاق الوطني:

– السيد أحمد محمدن أباه، مستشار برئاسة الجمهورية.

– اللواء محمد الأمين محمد المختار الزامل، المستشار المكلف بالأمن بديوان الوزير الأول.

– العقيد عبد الرحمن سيد أحمد الشويخ، قائد تجمع القتال والتدخل.

– العقيد خالد السالك أعل، المدير العام للجمارك الموريتانية.

– المقدم اسماعيل محمد سالم العتيق، قائد كتيبة الدرك الوطني بالنعمة.

– السيدة مريم سيدين الذيب، مكلفة بمهمة بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.

– السيد محمد عبد الله رافع، إداري متقاعد.

– السيد حمدون محمد محفوظ الشيخ عبد الله، المدير العام السابق للجمارك الموريتانية.

* وبوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني:

– السيدة خديجة امبارك فال، وزيرة سابقة، سفيرة موريتانيا بروما.

– الدكتور محمد الشيخ سيد أحمد اصوينع، مكلف بمهمة بوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.

– السيد محمد الأمين حلس، مكلف بمهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

– السيد محمد نافع جيلاني، مستشار وزير الطاقة والنفط.

– آمادو دولو هامادي جالو، ملحق إدارة بالأمانة العامة للحكومة.

– السيدة ابنته بمب الخالص، الأمينة العامة للمجلس الدستوري.

– السيد صمب كومب اتيام، سفير متنقل مكلف بالشؤون الاقتصادية.

– العقيد محمد سالم محمد الأمين حمزة، قائد خفر السواحل الموريتانية المساعد.

– العقيد أعل بانه اصنيبه، قائد المنطقة العسكرية الثانية المساعد.

– مفوض رئيس الداه محمد المصطفى بلال، مدير المصادر البشرية بإدارة الأمن.

– العقيد سيد أحمدو اسويدات، قائد مكتب الجمارك بانواذيبو.

– الدكتورة ليلى محمد بوعماتو، المديرة العامة لبنك موريتانيا العام.

– السيد الشيخ محمد الأمين أيه، المنسق الوطني لمشاريع الشغل.

– محمد الغالي محمد الكبير معيوف، المدير العام لشركة تنمية البنى التحتية الرقمية بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

– السيدة لاله الرشيد صالح، المديرة العامة لمركزية الشراء وتموين السوق بوزارة التجارة والسياحة.

– السيد محمد عبد الرحمن بياه، ممثل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) في نواكشوط.

– الأستاذ عبد اللطيف سيد عالي، رئيس المجلس الوطني لزراعة الأعضاء.

– الدكتور عبد الله محمد منيه، طبيب عيون منسق البرنامج الوطني لمكافحة العمى.

– السيدة صفية أم المؤمنين اسماعيل أعمر، أستاذة جامعية، مديرة مؤسسة.

– محمد محمود محمد المصطفى سيد أعلي، مدير تنظيم العمل الحكومي بالأمانة العامة للحكومة.

– السيدة بمب بنت محمد فال، مسؤولة نساء.

* وبوسام الامتنان الوطني:

– المقدم أعل الشيخ الشيخ محمد صالح، قائد سرية المقر العام بالقيادة العامة لأركان الجيوش.

– المقدم سليمان الحاج عبدي، رئيس أركان القوة الخاصة.

– الرائد داؤود إدريسا با، المدير الإداري بالمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.

– السيد سيدي محمد حمادي، ناشط في القطاع الخاص تابع لوزارة التجارة والسياحة.

– الدكتور سيداتي باب أعمر جودة، طبيب جراح مدير المركز الاستشفائي بالنعمة.

– المهندس عبد الله احمدو بلال، مكلف بمهمة بالوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية.

– السيدة حسينه حسن كوني، رئيسة مشروع الصحة الغذائية بتآزر.

– مساعد أول متقاعد هامي مامادو أفال، رئيس مصلحة الهندسة المدنية برئاسة الجمهورية.

* بميدالية الشرف من الدرجة الأولى:

– السيدة مريم موسى سيدي الشيخ، استاذة تعليم تقني.

– المساعد أول محمد المختار محمد الأمين الزامل، قائد الأمن المقرب لرئيس الجمهورية.

– المساعد أول آمادو صمب جالو، قائد فصيلة بالمنطقة العسكرية السابعة.

– السيدة ليلي مسعود بالخير، رئيسة مصلحة بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

– المساعد أول بوبو إبراهيم جوب، رئيس مصلحة الكتابة بالأمانة العامة لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.

– السيدة جميلة صمب ساوو، رئيسة قسم الامتيازات الدبلوماسية بالإدارة العامة للجمارك.

* بميدالية الشرف من الدرجة الثانية:

– الرقيب أول بركة الطيب محمد العبد، قائد دورية بالتجمع الخاص للتدخل رقم 5 (الجيش الوطني)،

* بميدالية شرف من الدرجة الثالثة:

– الرقيب محمد بوب اليه، قائد فصيلة بثالث مجموعة سرايا الدرك المتنقل بواد الناقة.

– العريف أفاه بوبكرن تديه، قائد مجموعة بالمنطقة العسكرية الرابعة (الجيش الوطني).

– الحرسي درجة ثانية صمب تكلل با، عامل بقيادة اركان الحرس الوطني.

– الوكيل الناجي سيد أحمد بوب، عنصر بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني.

