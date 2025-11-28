استعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، في الرباط محفظة التعاون القائمة بين موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي 2025.

وشمل الاستعراض تقييمًا شاملاً لبرامج ومشاريع التعاون الجارية في مجالات حيوية، من بينها البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والزراعة، إضافة إلى المبادرات الموجهة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

كما ناقش الجانبان التقدم المحرز في المشاريع الهيكلية التي يمولها البنك، والتحديات المرتبطة بتنفيذها، مؤكدَين أهمية تسريع الوتيرة وتعزيز التنسيق لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وتطرق اللقاء إلى آفاق توسيع محفظة التعاون عبر تعبئة تمويلات إضافية تتماشى مع أولويات الحكومة الموريتانية، خاصة في ما يتعلق بتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على ضرورة تعميق التنسيق الفني والمؤسسي بما يضمن تنفيذًا أكثر فعالية للمشاريع، ويسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومواكبة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة