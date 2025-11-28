قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة، إن التقرير التحضيري للحوار الوطني سيُعرض خلال الأيام المقبلة على جميع الأطراف السياسية لإبداء ملاحظاتهم قبل الشروع في الخطوات التالية.

وأضاف الغزواني، في خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال، أن الحوار يشكّل التزامًا تعهّد به في برنامجه الانتخابي، مؤكّدًا أنه يسعى إلى أن يكون “جديًا وشاملًا وصريحًا”.

وأوضح الرئيس أن الدعوة إلى الحوار جاءت في ظرف يخلو من التجاذبات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، ولا تواجه فيه البلاد أزمات تدفع إلى الشك في دوافعه، معتبرًا أنه لا توجد عوامل مبدئية قد تعيق انعقاده.

وقال الغزواني إن نهج التشاور والانفتاح الذي تبنّته السلطات شاركت فيه أطراف سياسية وفاعلون اجتماعيون، مضيفًا أنه لن يدخر جهدًا لتهيئة الظروف المناسبة للحوار وضمان أن تكون مخرجاته قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن الحوار، في حال انعقاده، سيوفر فرصة لإجراء مراجعة شاملة للتحديات الوطنية، معربًا عن أمله في مشاركة جميع الفرقاء وطرح مختلف القضايا الجوهرية على طاولة النقاش.