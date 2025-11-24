قال وزير المعادن والصناعة الموريتاني تيام التيجاني، إن “إفريقيا تضم ربع الثروات المعدنية العالمية، إلا أن استفادتها من هذه الموارد لا تتجاوز 10% على المستوى العالمي،” مشيراً إلى أن “معظم المعادن المستخرجة تتم معالجتها في الخارج.”

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين بالمغرب، في حلقة نقاش وزارية نظمت على هامش النسخة الثانية من مؤتمر المناجم المغربي.

وأضاف الوزير، أن “الطلب على بعض المعادن سيرتفع مستقبلاً بحسب تقديرات البنك الدولي، ما يجعل تطوير الصناعة التعدينية داخل القارة ضرورة استراتيجية.”

ودعا إلى “إعادة النظر في سياسات التصنيع والمعالجة داخل الدول الإفريقية.” وأوضج أن أن تعزيز القيمة المضافة محلياً يتطلب ت”طوير الخبرة والمعرفة في قطاع التعدين، وإعداد وتدريب اليد العاملة المتخصصة” بالإضافة إلى “دعم البنية التحتية والتقنيات الحديثة لضمان الاستفادة القصوى من الموارد.”

وأشاد الوزير، بما “يقوم به المغرب في هذا المجال من استثمار في القدرات الصناعية والتكنولوجية.”