أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو فرناندو دياز اليوم الاثنين، فوزه في الانتخابات الرئاسية. وأكد حصوله على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

وقال دياز في تصريح: “لقد فزنا بالسباق الرئاسي. لن تكون لدينا جولة إعادة”. وأضاف: “شعبي كان متعباً جداً وهو بحاجة إلى التناوب على رأس الدولة”.

وحصل دياز، البالغ من العمر 47 عاماً والمنتمي إلى حزب التجديد الاجتماعي (Party for Social Renewal)، على دعم متزايد بعد حصوله على مساندة رئيس الوزراء السابق دومينغوس سيمويس بيريرا، زعيم حزب PAIGC الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات رئاسية متنازع عليها عام 2019.

وينافس دياز، الرئيس الحالي أومارو سيسوكو إمبالو، البالغ من العمر 53 عاماً، وهو جنرال سابق بالجيش يسعى ليصبح أول رئيس في بلاده منذ ثلاثة عقود يفوز بإعادة انتخابه وهو في منصبه.

ويُخشى أن يؤدي تأكيد دياز فوزه، إلى تصعيد التوترات في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا والمعرض للانقلابات، بعد انتخابات الأحد التي استُبعد منها لأول مرة الحزب الذي قاد الكفاح من أجل الاستقلال عن البرتغال. وقد ألقى ذلك الحزب، وهو الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC)، بثقله لدعم دياز.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، يوم الأحد، إن نسبة إقبال الناخبين تجاوزت 65% . فيما يتوقع أن يعلن عن النتائج الأولية، يوم الخميس المقبل.

وأواخر أكتوبر الماضي، أعلنت السلطات في غينيا بيساو، عن إحباط محاولة انقلاب، واعتقال ضباط كبار.