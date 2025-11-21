دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة ببلدية العرية في ولاية اترارزة (جنوب البلاد) مشروع توسعة وتطوير المعهد الوطني للصحة العمومية، بتكلفة 74.200.000 أوقية وبالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، يضم المعهد 162 مرفقا، منها 40 مختبراً من المستوى الأول للسلامة البيولوجية (BSL-I)، و4 مختبرات من المستوى الثاني (BSL-II)، ومختبر من المستوى الثالث (BSL-III) وهو الأول من نوعه في البلاد وأحد أندر المنشآت المتخصصة في شبه المنطقة. تحتوي المختبرات على تجهيزات متقدمة لتحليل جودة المياه والأغذية وتشخيص الأمراض المعدية، تشمل أجهزة PCR، الرحلان الكهربائي للبروتينات، محللات الكيمياء الحيوية، أجهزة المطيافية، قارئات الإليزا، والمجاهر المتخصصة.

كما يضم مبنى المعهد 40 مكتبا، و5 قاعات دراسية وتدريبية تتسع كل منها لـ70 شخصا، و4 قاعات متعددة الوظائف، وقاعتين لاجتماعات الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى مسجد ومطعم.

ويهدف الصرح البحثي، وفق ذات المصدر إلى “تقديم حلول فعّالة للكشف المبكر عن الأمراض، وتعزيز سلامة المياه والأغذية، ودعم مكافحة الأمراض الكبرى”.