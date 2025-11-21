نفذت قاذفة B-52 الأمريكية تدريبات مشتركة مع ضباط من القوات الجوية الموريتانية ضمن برنامج تكويني يهدف إلى تعزيز التكامل بين القوات الجوية والبرية.

وقالت السفارة الأمريكية في موريتانيا إن هذا التكوين يأتي بمناسبة مرور 65 عامًا على الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وموريتانيا، ويهدف إلى تعزيز الجاهزية المشتركة والاستقرار الإقليمي.

وأضافت السفارة أن الضباط الموريتانيين عملوا خلال التدريب جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الأمريكيين على تطبيق إجراءات الإسناد الجوي القريب.

كما شهد التدريب مشاركة فريق من القوات الخاصة التشيكية المتمركز في أطار، تأكيدًا على أهمية التعاون الدولي في دعم القدرات الأمنية والدفاعية لموريتانيا، وفق ما أفادت به السفارة.