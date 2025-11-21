أعلنت الشرطة الموريتانية، أن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكن من تفكيك واعتقال أعضاء ثلاث عصابات تنشط في مجال بيع وترويج الخمور والمخدرات داخل العاصمة نواكشوط.

وقال بيان صادر عن الشرطة، إن العصابة الأولى تديرها نسوة من جنسيات آسيوية تعمل على استيراد وبيع الخمور، فيما يشرف على العصابة الثانية مواطنون موريتانيون، وتُعنى بإدخال وبيع “راتنج القنب والحشيش الهندي” داخل نواكشوط، أما العصابة الثالثة فتتولى إدارة مصنع محلي لإنتاج مشروب السمسم وتسويقه داخل المدينة.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط كميات معتبرة من المواد المحظورة، شملت 366 قنينة خمر، و 436 علبة بيرة، 3,492 كلغ من الحشيش الهندي، و 540,73 غ من راتنج القنب.

وأكد البيان ذاته أن المكتب المركزي يواصل تعميق البحث مع المشتبه بهم، تمهيداً لإحالة الملفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.