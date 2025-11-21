أتلفت الجمارك الموريتانية بمدينة روصو عاصمة ولاية ترارزة جنوبي موريتانيا، اليوم الجمعة، كميات كبيرة من لحوم النقانق، منتهية الصلاحية، سبق وأن صادرها مكتب الجمارك في المدينة، خلال عملية تفتيش روتينية لبعض البضائع المستوردة.

وقال مدير المكتب الجهوي للجمارك في روصو العقيد الشيخ أحمدو ولد محمد محمد، إن هذه اللحوم تشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن ،وإن استيرادها كسلعة غير قانوني ومن المحرمات التي تخضع للمصادرة والإتلاف.

وكانت الجمارك قد حجزت الكمية المذكورة ، قبل أسابيع بعد ضبطها في إحدى البضائع المستوردة لأحد التجار ، تبين خلالها أن اللحوم منتهية الصلاحية.