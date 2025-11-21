طالب وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين الولاة بتنفيذ التعليمات الموجهة لهم من قبل الرئيس في مجالات تخدم هيبة الدولة وتعزز المنظومة التربوية والخدمية والأمنية والبيئية، في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد الوزير خلال لقاء جمعه بالولاة مساء أمس، صحبة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن الثقة التي منحها الرئيس للولاة تضاعف تحمل المسؤوليات بالنسبة لهم، مما يتطلب بذل كافة الجهود لكسب الرهان وتجاوز التحديات.

وشدد الوزير على تنفيذ التعليمات المتعلقة بخصوص محاربة الجوانب السلبية للقبلية، مؤكدا على مواصلة الجهود المبذولة لإنجاح المدرسة الجمهورية، ومحاربة الحرائق الرعوية بكل الوسائل وترسيخ اللامركزية والتنمية المحلية.

ووجه معالي الوزير السادة الولاة برسم خطة عمل لمحاربة الظواهر السلبية وتركيز الجهود على العمل الميداني، عبر زيارة المرافق الخدمية والتحسيس بخطر الحرائق، وكذا استعادة المبادرة للاستغلال الأمثل للفضاء العمومي ومحاربة التقري العشوائي.