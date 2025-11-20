دشن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس، فندق “شيراتون نواكشوط”، التابع لشركة الفنادق الكبرى بموريتانيا بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم).

وقد كلف تشييد هذا الفندق، الذي تتولى تسييره شركة ماريوت العالمية التي يحمل علامتها التجارية، مع رقابة ومتابعة من شركة الفنادق الكبرى لموريتانيا، حوالي 80 مليون دولار أمريكي.

ويتكون الفندق، من طابق أرضي و6 طوابق علوية تحتوي على 164 غرفة و34 جناحا وجناحين رئاسيين، و سيوفر أكثر من 260 وظيفة مباشرة،

ويضم الفندق مكاتب للاستقبال، ومطاعم، ومركز للمؤتمرات يضم قاعة كبيرة تتسع ل 800 شخص، وقاعة مؤتمرات بسعة 150 شخصا، إضافة إلى 4 قاعات للاجتماعات، بسعة 70 شخصا لكل واحدة، وقاعات للرياضة، ومسبحان، وملعبان لكرة المضرب، وحديقة، وموقف للسيارات، إضافة إلى مباني تقنية ومحل لغسيل الثياب والأغطية، ومكاتب للعمال.