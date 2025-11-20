أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عقد اجتماعاً مع الولاة في القصر الرئاسي. وأوضحت أن هذا اللقاء هو الثالث من نوعه خلال مأموريته الثانية.

ولم تكشف الرئاسة عن مضمون الاجتماع، الذي يأتي بعد أيام من جولة للرئيس في ولاية الحوض الشرقي دامت أكثر من أسبوع، أطلق خلالها البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، بتمويل يزيد على 260 مليار أوقية قديمة.

ورغم الطابع التنموي المعلن للجولة، حملت تصريحات الرئيس رسائل سياسية، من بينها التأكيد على عدم التساهل مع أي دعاية أو ممارسة ذات طابع عنصري أو شرائحي أو قبلي.

كما حذّر من الانجرار وراء ما وصفها بالشائعات المتعلقة بخلافات داخل نظامه، أو بالحديث عن الترشح لانتخابات ما تزال تفصل عنها أربع سنوات، في إشارة إلى رئاسيات 2029.

وأعرب الرئيس خلال جولته عن أمله في أن تشارك أوسع الأطراف السياسية في الحوار الوطني المرتقب، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى إجماع حول القضايا والإصلاحات الكبرى بما يعزز الوحدة الوطنية واللحمة الداخلية.