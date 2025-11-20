كشفت الحكومة الموريتانية، عن أن منصة “عين” الإلكترونية نجحت في معالجة 97% من الشكايات والإبلاغات التي تلقتها منذ إطلاقها العام الماضي والبالغ عددها 17,765 شكوى وإبلاغًا من مختلف المدن والقرى.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها أمس الأربعاء بنواكشوط، إن المنصة حققت الهدف الذي وضعته ” لتحقيق الرقابة الشعبية على العمل الحكومي وما تقدمه القطاعات الحكومية من خدمات؛ حيث عكس تفاعل المواطنين المُلفت مع هذه المنصة، وحجم الشكايات والإبلاغات التي وصلت الى 17.765 شكاية وإبلاغا من شتى مدن وقرى البلاد.”

ولكنها لفتت إلى ” أن هذه المعالجات تُظهر كذلك وجود بعض المسائل العالقة التي تتعلق بقطاعات عديدة، تتطلب إيجاد حلول نهائية.”

وعليه يقترح هذا البيان الذي قدمه وزير وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده حول حصيلة عام من عمل منصة “عين” الإلكترونية، ” جملة من الإجراءات ستشكل رافعة أساسية لتطوير عمل هذه المنصة الرقمية.”