وقعت وزير العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، اليوم الخميس في نواكشوط، اتفاقية تعاون مع مسؤولي بعض المستشفيات الوطنية، تهدف إلى تعزيز التنسيق الميداني وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للفئات الهشة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آليات مشتركة لتسهيل التكفل بالحالات الاجتماعية داخل المؤسسات الصحية، وتبادل المعلومات بين القطاعات المعنية، ودعم الإجراءات الرامية إلى تسريع الخدمات الطبية ذات البعد الاجتماعي، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسميىة)

وقالت الوزيرة إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ” الرامية إلى دعم الفئات الهشة وتوفير الظروف الملائمة لنفاذهم إلى الخدمات الأساسية”، وفق تعبيرها.

وأوضحت أن الاتفاقية ستمكن من تحسين التكفل بالمرضى الذين لا يتوفرون على تأمين صحي، كما ستشمل الفئات المصابة بالأمراض المزمنة والتي كانت تستفيد من مساعدات اجتماعية شهرية، مشيرة إلى أن هذه الفئات ستستفيد كذلك من مضامين الاتفاقية الجديدة.