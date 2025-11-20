“شرف حقيقي وفخر كبير أن أفوز بهذه الجائزة الرائعة في كرة القدم الإفريقية، إنها ليست جائزة لي فقط، بل لكل الأطفال المغاربة والأفارقة الذين يحلمون بلعب كرة القدم”.. وسط تصفيق حارّ وبهجة عارمة، خاطب المغربي أشرف حكيمي الحضور في قاعة المؤتمرات بجماعة محمد السادس في العاصمة المغربية الرباط، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي.

وتوج نجم باريس سان جرمان الفرنسي حكيمي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2025 الأربعاء خلال حفل سنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أقيم قرب العاصمة الرباط.

وكانت الثالثة ثابتة لحكيمي الذي يحظى بشعبية عارمة في المملكة، بعدما حل ثانيا في النسختين الاخيرتين في 2023 و2024، وبات خامس لاعب مغربي يتوج بالجائزة بعد أحمد فرس (1975) ومحمد التيمومي (1985) وبادو الزاكي (1986) ومصطفى حجي (1998).

وتفوق حكيمي على المصري محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، صاحب الجائزة في عامي 2017 و2018، والنيجيري فيكتور أوسيمهين (غلطة سراي التركي)، الافضل عام 2023.

“اللقب الأهم كأس أمم إفريقيا” –

وتوجه حكيمي الذي حل وصيفا لأوسيمهين في 2023 ولمواطن الأخير أديمولا لوكمان في 2024، بالشكر الى زملائه ومدربيه في النادي والمنتخب، والطاقم الذي عمل على “مساعدتي على أن أتطور كلاعب وكإنسان، وكل الأشخاص الذين آمنوا بي يوما ما”.

وساهم حكيمي الموسم الماضي في قيادة سان جرمان الى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، الى جانب الدوري والكأس وكأس الأبطال (الكأس السوبر) المحلية، ووصافة مونديال الأندية في الولايات المتحدة عندما خسر أمام تشلسي الإنكليزي.

خاض موسما استثنائيا بدأه صيف العام 2024 حين قاد المنتخب الأولمبي لبرونزية أولمبياد باريس، في أول إنجاز من نوعه للكرة المغربية.

واستعان حكيمي بدراجة خاصة للمشي في القاعة التي احتضنت الحفل بسبب إصاباته مطلع نوفمبر الحالي بالتواء في الكاحل الأيسر مع فريقه خلال مباراته ضد ضيفه بايرن ميونيخ الالماني (1-2) في الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

ورغم هذه الإصابة يأمل حكيمي، والجماهير المغربية، أن يكون جاهزا لقيادة المنتخب في أمم إفريقيا بدءا من 21 ديسمبر، في سعي “أسود الأطلس” الى تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخهم والأولى منذ عام 1976.

مزاملة ميسي ورونالدو

حكيمي الذي يصنف حاليا من أفضل اللاعبين في مركزه، رصدته الأضواء بقميص النادي الملكي ريال مدريد خلال موسم 2017/ 2018، وقد شارك الملعب مع أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، في عدة مباريات، قبل أن ينتقل إلى بورسيا دورتموند الألماني، ثم إنتر ميلانو الإيطالي.

وفي عام 2021، انتقل حكيمي إلى النادي الفرنسي باريس، مقابل 60 مليون يورو، وجدد تعاقده أواخر الموسم الماضي إلى 2029.

وهناك، زامل خكيمي في القلعة الفرنسية، أسطورة الكرة الأجنتينية، ليونيل ميسي، والنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، والفرنسي كيليان مبابى.

ويرتبط حكيمي بصداقة قواية مع مبابى، وقد كتب الأخير تعليقا على التتويج بالبالندور الإفريقي: “أحبك أخي، ملك أفريقيا، إنها جائزة أكثر من مستحقة”.