قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إن الحكومة تنفذ “العديد من المشاريع الكبرى، من بينها مشروع ترميم طريق الأمل الذي بلغت كلفته 300 مليار أوقية.”

جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء أمس الأربعاء بنواكشوط.

ويعدّ الأمل، طريقا استراتيجيا، يزيد طوله على 1200 كلم، ويربط بين نواكشوط وولاية الحوض الشرقي، أقصى الشرق الموريتاني. وأطلقت أشغاله سنة 1975.

وكشف الوزير، عن “خمسة مشاريع كبرى في مجال المياه، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة”، تنفذها الحكومة حاليا.

وأضاف أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أطلق خلال جولته الداخلية الأخيرة، “برنامجا استعجاليا في 11 ولاية بعلاف مالي يتجاوز 260 مليار أوقية، كان نصيب ولاية الحوض الشرقي منه 40 مليار أوقية.”