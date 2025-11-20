جددت بريطانيا التزامها بدعم حوالي 46 ألف شخص في المناطق الأكثر هشاشة في موريتانيا، عبر دعم تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

جاء ذلك ضمن كلمة لغاي هاريسون، سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى موريتانيا، خلال حفل استقبال نظمته السفارة، احتفاء بعيد ميلاد العاهل البريطاني، الموافق للتاسع عشر من نوفمبر من كل عام.

وقال الدبلوماسي البريطاني، إن بلاده “جددت التزامها بدعم القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية سبل العيش لحوالي 46 ألف شخص في المناطق الأكثر هشاشة في موريتانيا، عبر توسيع برنامجها لتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.”

وأكد الامتنان “الكبير الذي تكنه بلاده لموريتانيا على حفاوة الاستقبال الذي حظي به وزير المملكة المتحدة لشؤون إفريقيا خلال زيارته لبلادنا في شهر سبتمبر الماضي.” وأشار إلى “أن تلك الزيارة كشفت عن العديد من مجالات التعاون بين البلدين.”

وأضاف أن “العاهل البريطاني يشتهر بدعمه للقضايا المتعلقة بالمملكة المتحدة والكومنولث والعالم، خاصة ما يتعلق بالاستدامة، وحماية البيئة، ومواجهة التغير المناخي، وتعزيز التفاهم بين الشعوب من مختلف الأديان والجنسيات، فضلا عن أهمية صون التراث البريطاني.”