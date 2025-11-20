وقع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة اتفاقية الحج لموسم 1447هـ / 2026م.

جاء ذلك أمس الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ركّز الجانبان، على عملية رقمنة جميع إجراءات الحج، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وقال الوزير الموريتاني إن الحكومة تعمل “حاليا على رقمنة كاملة للحج، حيث ستتم جميع إجراءات الحج هذه السنة بشكل رقمي في عملية تُشارك فيها” فيها وزارتا الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزارة الرقمنة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والخزينة العامة للدولة.

وأوضخ أن ذلك سيكون عبر منصة “خدماتي” “المنصة الرقمية الأهم بالبلد، وهو ما يتناغم مع توجه المملكة في هذا السياق.” وأكد “أن هذه الرقمنة الشاملة من شأنها تسهيل الإجراءات تخفيفا على المواطن، وتعزيز حكامة وشفافية العملية.”