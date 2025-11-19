نظمت سفارة دولة فلسطين لدى موريتانيا، أمس، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يُصادف 29 نوفمبر من كل عام.

وأحيت الاحتفالية ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني واستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وقال السفير الفلسطيني بشير أبو حطبخلال الحفل إن شهر نوفمبر يحتوي على مناسبات عدة للشعب الفلسطيني ونضاله، منها ما هو مؤلم ومنها ما يدعو للأمل والتفاؤل.