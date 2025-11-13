قال والي كوركول، محمد المختار ولد عبدي، إن السلطات الموريتانية أصدرت تعليمات “صارمة” للجهات المختصة بملاحقة المتسببين في الحرائق ومحاسبتهم قانونيا.

جاء ذلك خلال زيارة أداها أمس الأربعاء، لبلديتي صني ووالي، في إطار الحملة الوطنية للمحافظة على المراعي والحد من الاستنزاف المبكر للغطاء النباتي.

وقال الوالي إن حماية الغطاء النباتي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الجميع من سلطات ومجالس بلدية ومواطنين، و“لن يكون هنالك تسامح مع أي شخص يثبت تورطه في إشعال الحرائق أو التسبب في الإضرار بالمراعي، وسنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة في حق كل من يخالف التعليمات.”، حسب تعبيره

من جانبه، أوضح المندوب الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، عبد الله عبد السلام أحمدي، أن القطاع يعمل على تفعيل لجان اليقظة المحلية ومراقبة مناطق المراعي الحساسة، مشيرا إلى أن الحملة تتضمن أنشطة تحسيسية وتوزيع أدوات لمكافحة الحرائق، فضلا عن إشراك المنظمات المحلية في جهود التوعية والوقاية.