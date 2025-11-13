دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى نقاش وطني هادئ ومسؤول حول المنظومة الانتخابية والمؤسسات الدستورية في البلاد، بهدف تطوير أدائها وتعزيز الثقة العامة في العملية الديمقراطية.

وقال خلال لقائه ليل الأربعاء/الخميس مع أطر ووجهاء مقاطعة تمبدغه بولاية الحوض الشرقي، “إن النقاش حول نظامنا الديمقراطي أمر طبيعي ومطلوب، مشيرا إلى أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يُطرح هو: هل المنظومة الانتخابية الحالية تضمن انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية؟، وذلك من أجل بحث التحسينات الممكنة واستكمال متطلبات الثقة العامة”.

وأشار ولد الغزواني إلى أهمية تقييم أداء المؤسسات الدستورية، متسائلا عما إذا كانت تلعب الأدوار المنوطة بها، خصوصا في ما يتعلق بالتمثيل والتوازن بين السلطات، مؤكدا ضرورة بحث ما إذا كان النظام التشريعي بصيغته الحالية هو الأمثل أم يحتاج إلى مراجعة، وهل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الفتوى والمظالم يؤديان مهامهما على الوجه المطلوب.

كما شدد على أهمية مراجعة صلاحيات الجهات والبلديات، وضرورة تعزيز اللامركزية إذا تبين أن الوسائل والصلاحيات المتاحة حاليا غير كافية لتحقيق تنمية محلية حقيقية، مبرزا أن واجب الجميع هو تطوير آليات العمل المحلي بما يعزز المشاركة ويقوي أداء المؤسسات الدستورية.