حذّر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الأربعاء من الشائعات المتداولة حول ترشيحات مفترضة للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2029.

وقال ولد الغزواني خلال لقاء مع أطر ووجهاء مدينة تمبدغه شرقي البلاد: “أحذر من الشائعات حول ما يتم تداوله بخصوصطرح أسماء مفترضين للانتخابات الرئاسية 2029، فما زال دونها نحو أربع سنوات”.

قائلاً إن الوقت ما زال مبكراً للحديث عن هذا الاستحقاق وإن الحكومة تركز على تنفيذ برنامجها الحالي.

وأضاف أن “لا مكان بيننا لمن يفكر أو يعمل لأجندة غير تلك التي جاءت في برنامجنا الانتخابي الذي تعهدنا به للشعبالموريتاني، ومن يفكر خارج هذا المنطق يجب ألا يضيع مزيداً من الوقت، لأنه لن يحقق هدفه معنا”.

ويُعد هذا أول تصريح للرئيس الموريتاني بشأن الانتخابات المقبلة، بعد تداول شائعات خلال الأشهر الماضية حول نية بعض المسؤولين الحكوميين الحاليين الترشح للرئاسة.

وكان عدد من هؤلاء قد نفوا تلك الأنباء، مؤكدين التزامهم بتنفيذ برنامج الرئيس.